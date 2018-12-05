Биограф королевский семьи уверен, что жен принцев Уильяма и Гарри помирил принц Чарльз

Известный королевский биограф Роберт Джонсон в интервью заявил, что принц Чарльз примирил своих враждующих невесток Кейт Миддлтон и Меган Маркл на рождественских праздниках.

Не проходит и дня, чтобы СМИ не публиковали новых домыслов и новостей о вражде между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, которая якобы разгорелась между двумя герцогинями еще до того, как звезда «Форс-мажоров» стала женой принца Гарри. На фоне накаляющейся атмосферы и бесконечных спекуляций в прессе на эту тему, с пояснениями решил выступить биограф британской королевской семьи Роберт Джобсон. Мужчина в интервью выразил уверенность, что принцу Чарльзу удалось помирить герцогиню Сассекскую и герцогиню Кембриджскую на рождественских праздниках.

Однако, говоря о «войне принцесс», Джобсон отметил, что дыма без огня не бывает и, вероятно, между дамами были некоторые недопонимания, которые усилиями их свекра остались в прошлом. В доказательство своих догадок биограф приводит рождественское фото, на котором запечатлена все «великолепная четверка» и принц Уэльский, идущие на праздничную службу в церковь. На снимке, по мнению Джобсона, они «все вместе идут одной шеренгой. Это выглядит так, как будто кто-то этому поспособствовал».

Отметим, что ранее своей точной зрения на конфликт Кейт и Меган поделилась бывшая супруга принца Эндрю, мать принцесс Евгении и Беатрис герцогиня Йоркская Сара Фергюссон. Она уверена, что соперничество герцогинь — это очередная выдумка прессы и напомнила, что в свое время СМИ также пытались «столкнуть» ее с принцессой Дианой.