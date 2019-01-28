Принц Гарри и Меган Маркл отметят День всех влюбленных порознь

Герцог и герцогиня Сассекские, со дня свадьбы которых не прошло еще и года, вынуждены провести самый романтичный праздник в мире вдали друг от друга.

Даже королевские особы не властны над обстоятельствами, которые способны разлучить их в День святого Валентина с любимыми женами. Таким «бедолагой» оказался и принц Гарри, который по долгу службы был вынужден оставить свою беременную супругу в Лондоне и вылететь в Норвегию, где он посетит тренировочный лагерь британских военных. Официальный визит приурочен к 50-летнему юбилею со дня начала учений Exercise Clockwork, которые ежегодно участвуют ВМФ и ВВС. Как ранее сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца, герцог Сассекский встретится с военнослужащими, которые живут и тренируются на базе в Норвегии. Также он посмотрит на оборудование, которое они используют для тренировок, и пообщается с летным экипажем и инженерами.

К слову, Меган Маркл очень трепетно относится ко Дню всех влюбленных, о чем она неоднократно заявляла в интервью еще в бытность звездой сериала «Форс-мажоры». Не исключено, что принц Гарри, который очень нежно относится к своей избраннице, постарается вернуться домой к ужину и провести романтический вечер с женой.

Отметим, что чета герцогов Сассекских не единственная пара в большой британской королевской семье, которая вынужденно провела 14 февраля порознь. Год назад так же не повезло Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Дело в том, в тот день герцогиня должна была присутствовать на базе королевских ВВС в Кембриджшире, чтобы встретиться с кадетами, патроном которых является с 2016 года.