Родные Сергея Захарова приступили к разделу солидного наследства

Состояние певца риелторы оценивают в 50 млн. рублей. Согласно завещанию, единственная супруга артиста и их общая дочь поделят указанную сумму поровну.

Знаменитый баритон России Сергей Захаров скончался в возрасте 68 лет сегодня, 14 февраля. Несмотря на то, что артист еще не похоронен, родные Захарова уже приступили к разделу солидного наследства певца. Оно включает в себя особняк под Санкт-Петербургом и жилплощадь в Москве.

Сергей Захаров владеет 12-комнатным особняком под Зеленогорском в Ленинградской области. Он приобрел его в 80-х. Особняк, который риелторы оценивают минимум в 50 млн. рублей, расположен на берегу озера. Захаров был известен, как любитель побыть вдали от городской суеты. Внушительный земельный участок артист облагораживал самостоятельно, ухаживая за грядками.

Огромный дом является основной частью солидного наследства Захарова. Помимо него для родных Сергея Захарова также осталась жилплощадь в Москве. Ее предварительная стоимость – 20 млн. рублей.

Раздел солидного наследства между родными Сергея Захарова должен пройти тихо и мирно. Артист женился единожды в 1968 году на Алле Салигулиной. Вместе они воспитали дочь Наталью. Завещание Захарова предусматривает раздел наследства поровну между супругой и наследницей.

Исполнитель таких популярных и любимых всеми в России хитов «Три белых коня», «Татьянин день» и «Московские окна» ушел из жизни от проблем с сердцем. Эта причина указывается как предварительная. В стране народного артиста помнят также и по участию в съемках фильма «Небесные Ласточки». Ранее певица Татьяна Буланова поделилась скорбью в связи с кончиной Захарова.