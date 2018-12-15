Новая любовь в жизни экс-участника "Дома-2": Алексей Самсонов женился во второй раз в День святого Валентина

Участник скандального шоу «Дом-2» Алексей Самсонов принял решение вновь жениться. Он официально стал супругом Марии Ещенко. Правда, устраивать грандиозное торжество пара не стала, пара решила скромно расписаться, они устроили небольшую церемонию регистрации брака в Кутузовском загсе.

Спустя некоторое время влюбленные отправятся в свадебное путешествие, хотя они точно еще не определились, куда именно будут держать путь. Примечательно, что их роман продлился всего несколько месяцев, и пара сразу же решила пожениться. Церемония по-символически была назначена на 14 февраля, День всех Влюбленных.

Также стоит отметить тот факт, что бывший участник известного реалити-шоу «Дом-2» Алексей Самсонов не так давно расстался со своей бывшей женой Юлией Щаулиной, к тому же решал вопрос об опеке над своим маленьким сыном. Но в роли холостяка, как мы видим, он пробыл не слишком долго и пустился с головой в новый роман. Мария тоже была замужем, в прошлом ее избранником оказался российский футболист Андрей Ещенко.

Многих поклонников очень сильно удивил тот момент, что Алексей Самсонов принял решение так быстро пожениться. Некоторые предполагают, что экс-участник «Дома-2» так сильно влюблен, что хочет со своей избранницей провести всю оставшуюся жизнь. Сама Мария крайне сдержано комментирует личную жизнь, известно только то, что женщина очень долго переживала из-за предательства мужа, но теперь вроде снова поверила в любовь.

Алексей Самсонов родился в Волгограде, на данный момент времени ему 34 года. До Марии Ещенко у него было много женщин, первой девушкой Алексея стала Элина Карякина. Но пара так часто ругалась, что им все-таки пришлось расстаться, а Алексей открыто заявил, что намерен совершенно забыть свою бывшую.