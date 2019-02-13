«Когда ж ты наотдыхаешься?»: Татьяна Навка разозлила фанатов бесконечным отпуском

Сегодня, 15:44 \\ Шоу-бизнес

Жена пресс-секретаря медленно превращается в Анастасию Волочкову.

Поклонники перестали узнавать в Татьяне Навке ту спортсмену и социально активную знаменитость, которую полюбили. С каждым годом женщина становится всё более «ленивой», как известная балерина, словно готовится уйти из фигурного катания и наконец-то начать наслаждаться жизнью супруги видного политика. Так, сразу после роскошного отдыха в компании семьи и друзей на Мальдивах, жена Дмитрия Пескова уехала в Сочи.

По фото можно сказать, что спортсменка прекрасно проводит время и наслаждает своим бесконечным отпуском. При этом фанаты не понимают, от чего может устать женщина, которая почти ничем не занималась весь год. По крайней мере, она свою «сумасшедшую занятость» не афишировала. Хвастовство Навки вызвало у обычных россиян такое возмущение, которое быстро переросло в злость, что у них остался к Татьяне только один вопрос: «Когда же ты наотдыхаешься, труженица?» - такие комментарии появляются в соцсетях. Впрочем, вероятно, Навка уже скоро вернётся в тренажёрный зал после «утомительно» долгого отпуска, поскольку в путешествиях её больше не сможет сопровождать её главный гид – Дмитрий Песков.

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Автор - Олеся Куприна
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