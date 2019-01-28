Принц Гарри назвал Меган Маркл «горячей штучкой», когда впервые увидел её

На фотографию своей будущей супруги внук королевы Елизаветы II наткнулся в Instagram своей знакомой Вайолет фон Вестенхольц. Заметив его эмоциональную реакцию на Маркл, приятельница предложила организовать встречу принца Гарри и актрисы.

В 2016 году Вайолет фон Вестенхольц, чей отец хорошо дружил с принцем Чарльзом, работала директором по связям с общественностью в компании «Ральф Лорен». В то время Маркл снималась в фотосессии, которая была организована в Лондоне в рамках рекламной кампании сериала «Форс-мажоры», одну из главных ролей в котором и играла Меган. Один из снимков Вайолет опубликовала в своём Instagram, именно он и привлёк внимание принца Гарри.

«Вау, какая горячая штучка!», - написал внук королевы Великобритании, на что получил предложение познакомиться с актрисой. Вскоре в клубе Soho House состоялось первое свидание будущих супругов. Несмотря на то, что тогда Маркл жила в Торонто, пара старалась всё свободное время проводить вместе.

С тех пор, как Меган стала частью королевской семьи, к ним с принцем Гарри приковано пристальное внимание. В скором времени выйдет новый художественный фильм об отношениях герцога и герцогини Сассекских, которых получит название «Гарри и Меган: Королевское становление».