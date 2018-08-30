"Я не понимаю, что происходит": Татьяна Буланова шокирована смертью Сергея Захарова

Российская исполнительница всего несколько месяцев назад сотрудничала вместе со знаменитым эстрадным певцом, поэтому совсем не ожидала, что его жизнь так резко оборвется.

14 февраля СМИ сообщили печальную новость, согласно которой известный отечественный певец и актёр Сергей Захаров скончался. Соболезнования о произошедшем выразили уже многие знаменитости, накануне к ним присоединилась и Татьяна Буланова. Она рассказала, что познакомилась со старшим коллегой еще в 1992 году и с тех пор часто видела его на съемках. В силу того, что их последняя встреча происходила совсем недавно, певица шокирована его смертью.

"Я вообще не понимаю, что происходит в последнее время. Уходит столько много коллег. Становится страшно", - призналась она журналистам. В ее воспоминаниях Сергей Захаров остался "замечательным человеком", обладающим хорошим чувством юмора, а также интеллигентностью.

Буланова также рассказала, что лично знакома с супругой артиста Аллой Наримановной. Ей, как самой близкой для него, она передала свои соболезнования.