Валентинки заменят армянинки: Галустян необычно поздравил фанатов с Днём влюблённых

Известный комик Михаил Галустян примерил образ Амура в честь дня рождения Мартиросяна.

Ни для кого не секрет, в особый праздник любви 14 февраля принято дарить Валентинки и признаваться в чувствах вторым половинкам. Однако, за столько лет открытки в форме сердца уже приелись, к счастью, оригинальный вариант предложил известный комик Михаил Галустян. В своём аккаунте артист необычно поздравил фанатов с Днём влюблённых, заменив банальные валентинки на армянинки. Юморист опубликовал серию открыток, где приделал свою голову к телу Амура, добавив смешные тексты на армянский мотив.

Поводом такой «коллаборации» стал день рождения продюсера Comedy Club и известного шоумена Гарика Мартиросяна. Таким образом, Галустян решил объединить два важных для комика праздника в один весьма оригинальным способом.

Стоит отметить, фанаты оказались в восторге не только от такого новшества ко Дню святого Валентина, но и восхитились настоящей дружбой резидентов Comedy Club. Комментарии Галустяна переполнены позитивными отзывами: «Спасибо за хорошее настроение на целый день!!! Ржу и всем отправляю», «Миша, это очень круто!)», «Лучшее признание!».