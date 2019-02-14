Валентинки заменят армянинки: Галустян необычно поздравил фанатов с Днём влюблённых
Известный комик Михаил Галустян примерил образ Амура в честь дня рождения Мартиросяна.
Ни для кого не секрет, в особый праздник любви 14 февраля принято дарить Валентинки и признаваться в чувствах вторым половинкам. Однако, за столько лет открытки в форме сердца уже приелись, к счастью, оригинальный вариант предложил известный комик Михаил Галустян. В своём аккаунте артист необычно поздравил фанатов с Днём влюблённых, заменив банальные валентинки на армянинки. Юморист опубликовал серию открыток, где приделал свою голову к телу Амура, добавив смешные тексты на армянский мотив.
View this post on Instagram
Друзья! Сегодня великий день – день рождения @martirosian_official! Решил сделать ход конем и совместить этот праздник с сами знаете каким… Так что поздравляю вас с Днем Святого Армянина! 😂 Пусть он будет таким же горячим, страстным и голым, как я на этих анти-валентинках 🥰 P.S. В сторис вас ждет не менее любвеобильный подарок! #деньсвятогоармянина #армянинкиотгалустяна
Поводом такой «коллаборации» стал день рождения продюсера Comedy Club и известного шоумена Гарика Мартиросяна. Таким образом, Галустян решил объединить два важных для комика праздника в один весьма оригинальным способом.
Стоит отметить, фанаты оказались в восторге не только от такого новшества ко Дню святого Валентина, но и восхитились настоящей дружбой резидентов Comedy Club. Комментарии Галустяна переполнены позитивными отзывами: «Спасибо за хорошее настроение на целый день!!! Ржу и всем отправляю», «Миша, это очень круто!)», «Лучшее признание!».