На 14 февраля Марина Федункив призналась, что ни в кого не влюблена

Сегодня, 14:31 \\ Шоу-бизнес

Однако разглядывая новое фото российской актрисы, ее поклонники заметили интересный факт. По их мнению, с годами она отнюдь не стареет, а наоборот, становится моложе.

 Накануне звезда юмористического шоу Comedy Woman Марина Федункив опубликовала на личной странице соцсети Instagram новую фотографию, на которой запечатлена лично. Примечательно, что на снимке она выглядит не совсем так, как обычно. В своих вайнах она часто предстает в образе немолодой ворчливой женщины, поэтому на новом снимке ее совсем не узнали. Актриса так прихорошилась, что стала выглядеть как молодая девушка.

 "Такая красотка, вы как хорошее вино — с каждым годом всё красивее и дороже", "Выглядите просто потрясающее! Браво!", "Тетя Марина, все хорошеешь и хорошеешь. Скоро роли в любовных мелодрамах предлагать начнут" (орф. и пункт. авторов сохранены), — написали в комментариях подписчики.

Между тем, другие обратили внимание на сообщение, которое Федункив оставила под фото: "Влюблённые отмечают 14 февраля. А невлюбленные 13-го". Некоторые посчитали, что таким образом она призналась, что ни в кого не влюблена.

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Автор - Мартина Корф
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