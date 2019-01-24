Куда смотрит муж? Анна Хилькевич показала себя «в купальнике и без»

Звезда сериалов на ТНТ Анна Хилькевич снова приковала к себе взгляды пользователей сети снимком с пляжа.

Актриса Анна Хилькевич показала себя в Instagram «в купальнике и без»: звезда опубликовала черно-белый снимок с пляжа, на котором запечатлена спиной к камере без верхней части купальника. Смелое фото взбудоражило поклонников знаменитости: актрисе пишут комплименты, восхищаясь стройной фигурой.

Под снимком «в купальнике и без» женская половина подписчиков Хилькевич восхищаются тем, как ей удалось прийти в форму менее чем через год после рождения второй дочери. А кого-то волнует вопрос, куда смотрит муж. Некоторые пользователи удивлены тем, что мать двоих детей и жена Анна Хилькевич может публиковать такие снимки.

Как известно, уже 4 года Анна Хилькевич состоит в браке с Артуром Волковым. Вместе они воспитывают двух своих дочерей. Недавно Хилькевич призналась, что в их семье не хватает сына. Актриса и ее муж намерены испробовать разнообразные методы и примету, соблюдая которые может повыситься шанс зачатия мальчика.