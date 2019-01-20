Ольга Бузова трогательно поздравила фанатов с Днем всех влюблённых

Сегодня, 13:42 \\ Шоу-бизнес

Популярная певица, хоть и пока одинока, но очень любит этот романтический праздник.

33-летняя Ольга Бузова, которая сейчас находится на больничном, уже более двух лет не состоит в отношениях, после своего неудачного брака с футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако знаменитость не забыла о романтическом празднике и трогательно поздравила фанатов в социальной сети Instagram с Днем всех влюблённых.

«Мои хорошие, поздравляю всех с праздником любви…Моя вера в любовь, бескорыстную, честную, светлую и искреннюю, несмотря ни на что, не угасает. Я обязательно буду счастливой по-женски. Настанет тот день, когда я этот праздник буду отмечать вдвоём со своим любимым мужчиной. Появится тот, который преодолеет все мои страхи и тараканы, окутает меня любовью, и которому смогу полностью довериться я. А пока, я всю свою любовь дарю вам, и хочу поздравить всех с Праздником - цените друг друга здесь и сейчас, не ждите 14 февраля, что побаловать друг друга, влюбляетесь, наслаждайтесь каждой минутой жизни, не бойтесь осуждений, и любите всем сердцем», - написала Бузова.

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Автор - Светлана Тарабан
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