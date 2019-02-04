«Цинизму нет передела»: Лопыреву осудили за публикацию снимка с новорожденным сыном

Не успела Виктория Лопырева выписаться из клиники после появления малыша на свет, как подписчики вновь начали припоминать модели, что она разрушила семью, в которой также были дети.

Теперь Виктория Лопырева не только известная модель и телеведущая, но и мама - у звезды родился наследник. Как известно, отцом малыша является бизнесмен Игорь Булатов, который, по мнению общественности, оставил семью с двумя детьми ради 35-летней модели. Подписчики осудили Лопыреву за публикацию первого снимка с новорожденным сыном в Instagram, продолжая считать ее разлучницей.

Виктория Лопырева показала снимок с новорожденным сыном, который, по мнению некоторых, является дешевой постановкой. На нем модель сидит в кресле с малышом на руках в окружении цветов и шариков. В комментариях подписчики осудили Лопыреву, якобы она что-то пытается доказать вычурностью и слишком частой публикацией фото своей жизни. Не обошлось и без упоминания того, что отец ребенка Лопыревой, Игорь Булатов, оставил ради модели свою супругу Татевик Карапетян и двоих детей. «Цинизму нет предела», - пишут подписчики.

Многие осудили Викторию Лопыреву не только за ее цинизм и связь с Булатовым. К примеру, кто-то остался недоволен тем, что модель рожала ребенка в США, а не в России. Несмотря на негатив, который уже стал постоянным явлением для микроблога Лопыревой, нашлось множество ее поклонников, которые оставили теплые слова поздравления в честь рождения сына.

Напомним, о рождении сына у Лопыревой и Булатова стало известно 5 февраля. В отличие от Регины Тодоренко и певицы Нюши, которые не баловали своих фанатов частыми снимками сразу после роддома, Лопырева с радостью находит время на социальные сети.