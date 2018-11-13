Младший сын Елены Малышевой не может найти себе жену

Сегодня, 12:59 \\ Шоу-бизнес

Ведущая телепередачи "Жить здорово" рассказала, что 29-летний Василий стал успешным бизнесменом, однако найти свою вторую половинку у него так и не получилось.

 Известный рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, пригласил на свою передачу "GAZLIVE" (транслируется на платформе YouTube) медика и телеведущую Елену Малышеву. В интервью та поделилась, насколько она счастлива в своем браке, а также рассказала о личной жизни двоих сыновей, Юрия и Василия.

 Старшему сыну уже 31 год. Он получил медицинское образование и работает по профессии. Какое-то время назад он женился и уже успел подарить своим родителям двоих внуков, тоже мальчиков. А вот младший, хоть и достиг определенных успехов в построении своей предпринимательской деятельности, найти себе жену до сих пор не может. " Девочки, такой чудесный парень. Не передать. Налетайте", - посмеялась Малышева.

Она также отметила, что со своим супругом Игорем Малышевым вместе живет уже 31 год, и считает срок большим. "Я счастлива, что мы вместе", - отмечает знаменитость. По ее словам, муж у нее не только очень умный, но также очень добрый и скромный.

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Автор - Мартина Корф
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