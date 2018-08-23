Союз распался: Молодая жена Ивана Краско заявила, что не любит артиста

Сегодня, 10:31 \\ Шоу-бизнес

Бывшая 41-летняя жена любимца миллионов россиян, 88-летнего Ивана Краско призналась, что приняла его «из жалости».

Наталья во время телеэфира передачи «Пусть Говорят» заявила, что никогда не испытывала любви к актёру, а также вышла за него замуж от безысходности. Вяль призналась, что ею в момент воссоединения внутри руководило чувство жалости к Краско – она не хотела восстанавливать с ним любовные отношения, но он их добивался, нарушая личностные границы.

Для Ивана Краско эти признания были неприятным сюрпризом. Он отметил, что питал надежду на восстановление отношений между ним и его экс-супругой. К сожалению, в этом плане актёра постигло разочарование. Молодая Наталья отметила, что в отношениях она выступала как домработница - убирается, стирает и готовит. Это также, по её словам, выражалось в финансовой составляющей их союза: актёр не содержал её, а, скорее, оплачивал её услуги. Она добавила, что актёр устраивал ей сцены ревности ввиду влюблённости в другого сотрудника театра – 46-летнего театрального деятеля Александра Большакова.

Наталья вышла за Ивана в возрасте 24 лет, а в браке они пробыли вместе 10 лет. Она сетовала на то, что он не давал ей никакой свободы, например, он всегда преследовал её тогда, когда она выходила гулять. Она рассказала, что Иван старался взять её личную жизнь под свой контроль, ввиду чего союз распался так быстро.

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