«Лежит, сок попивает»: Бузова могла специально заболеть, чтобы не давать концерты

Лень и другие планы могли стать причиной отмены концертов. Уже несколько дней Ольга тяжело болеет простудным заболеванием.

Ещё в декабре прошлого года Ольга Бузова заболела, гуляя зимой в лёгкой одежде и с неприкрытой шеей.

Результаты такого отношения к своему здоровью не заставили себя ждать и певица слегла в постель с ОРВИ. Несколько дней подряд Оля лечилась антибиотиками и не вставала с постели.

И уже перед Новым годом звезда поправилась и начала снова активно заниматься своей творческой деятельностью. Записав очередной хит она отправилась сначала к тёплому морю Тайланда, а уже после этого улетела во французский Куршевель праздновать свой день рождения.

После прилёта в Россию Оля приступила к записи своего очередного хита, однако, не успела она восстановить свой рабочий график, как снова простудилась.

На этот раз Бузова заболела ещё сильнее, видимо, организм не до конца восстановился после декабрьской простуды.

Оля публикует сторис в Instagram, на которой она «позирует» с капельницами и показывает поклонникам свои лекарства.

Многие жалеют Олю и желают ей скорейшего выздоровления. Однако некоторые решили, что таким образом она решила «отмазаться» от предстоявших выступлений и поваляться дома, укутавшись тёплым пледом.

Хейтеры аргументируют своё мнение тем, что в последнее время слишком часто звезда стала болеть. И если человек болеет, то ему плохо, а Бузова постоянно выкладывает сторис и постит свежие фотографии.

«Оля, врёшь же, да?», «Деньги вернёшь за концерты отменённые?», «Лечишься или нам лечишь?», «Где так простудиться можно?», «Ты ж здорова, каждый день по сто фоток новых», «ОРВИ же», «»Ну да, лежит, сок попивает» - ненавистники накинулись на знаменитость.