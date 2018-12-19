Все-таки угасает: Вера Брежнева пытается всеми силами спасти брак

В День всех влюбленных певица написала трогательное послание Константину Меладзе, надеясь сохранить прежние теплые отношения.

С самого утра певица Вера Брежнева поздравила своего мужа Константина Меладзе с праздником влюбленных, надеясь на взаимность, но музыкальный продюсер пока не спешит с ответными словами. Она пожелала своим подписчикам найти вторую половинку и наполнить свое сердце любовью. Также она упомянула одиноких людей и сделала это слишком трогательно, что наталкивается на мысль: их любовь все-таки угасает.

Ранее в Интернете появились слухи, что пара находится на грани разрыва. Меладзе холодно поздравил жену в день рождения, но вечером все же решился прилететь на Мальдивы к Брежневой. Пока муж был в России, певица «расхаживала» на райских островах в откровенных купальниках. Возможно, это стало причиной ссор и сейчас Вера Брежнева пытается всеми силами спасти брак и предотвратить разрушение семьи. Также под фото некоторые комментаторы отозвались негативно.

По их мнению, Брежнева и Меладзе больше выглядят как папа и дочке, чем влюбленная пара. Некоторые даже посоветовали не «сжигать мосты», а попробовать начать отношения заново.



