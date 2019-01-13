Слепаков здоров: представители артиста опровергли информацию о его госпитализации

Как сообщил ряд источников, 39-летний российский комик обратился в одну из клиник Москвы, чтобы решить проблему в сердечно-сосудистой системе, о которой ему было давно известно. Однако данная информация не подтвердилась.

По данным СМИ, которые были распространены сегодня утром, заболевание у Слепакова было диагностировано давно, но обратиться в больницу он решил только сейчас, чтобы пройти плановый курс лечения. В связи с этим юмористу потребовалось небольшое хирургическое вмешательство, после которого Слепаков ещё несколько дней проведёт в медицинском учреждении, находясь под наблюдением врачей.

На данную информацию уже отреагировали представители юмориста, опровергнув данные СМИ. Помощница и концертный директор Слепакова рассказала, что с юмористом всё в порядке, а сейчас он занят подготовкой к выступлению, которое состоится этим вечером. К слову, никак Слепаков проблемы с сердцем не комментировал и в Instagram, который активно ведёт. Его последней публикацией от вчерашнего дня была забавная история от подписчицы. Возможно, подобному фейку артист посвятит свой очередной стих. Последний из них он написал для Тимура Батрудинова, поздравив того с днём рождения.