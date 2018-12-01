"Колени-пельмени": Рита Дакота собирается сделать липосакцию

Певица не может выдержать того, что ее бывший муж ушел к фитнес-тренеру, с которой стал вместе заниматься и приводить свое тело в порядок, а она сама, тем временем каждый день просыпается "с хрустом в тазобедренных суставах".

Накануне известная 28-летняя российская исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram новый пост, в котором откровенно рассказала о причинах ухода из проекта "Дружу с телом", который она организовала вместе с подругой детства Ксенией. Также она поделилась, что решилась на вмешательство пластического хирурга и собирается сделать операцию красоты уже в ближайшем будущем.

По поводу проекта Дакота объяснила доступно и широко, приведя несколько важных причин. Как оказалось, пиковым моментом стал ее развод с супругом Владом Соколовским. Когда она объявила о разрыве, у нее не было сил больше ни на что, и уж тем более для "выездного лагеря" и ряда других запланированных дел, связанных с бизнесом. Тогда она просто ушла, оставив подруге все то, что они вместе создавали и развивали, а она в ответ лишь поблагодарила ее через СМИ "за помощь в пиаре ее проекта".

Все это стало обидным для певицы и произошло в совершенно неподходящий момент. Помимо этого, она осознала, что ее мышление не соответствует названию и сути проекта - она сама не могла принять свое тело. Более того, Дакота рассказала, что до сих пор пытается бороться с навязчивыми мыслями о "коленях-пельменях" и "тяжелом низе". По ее словам, тело изменилось после родов, однако вместе с тем она уже не может заниматься спортом и приводить себя в тонус.

Именно поэтому она решилась на липосакцию. Идею об этом даже поддержал ее врач-психолог. Он считает, что это необходимость, если только так певица сможет подружиться со своим телом, чему сама учила своих последователей.