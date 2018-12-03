«Молодые обзавидуются»: постельное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной восхитило поклонников

Молодожены 71-летний Бари Алибасов и 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина продолжают поддерживать интерес к своей паре. Продюсер опубликовал на своей странице в Инстаграме постельное фото с супругой. Оно восхитило поклонников. Некоторые отметили, что таким отношениям даже «молодые обзавидуются».

В конце 2018 года для всех стала неожиданностью свадьба российских звезд: продюсера Бари Каримова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Злопыхатели говорили о том, что это пиар-ход для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Однако, несмотря на все слухи недоброжелателей, молодожены живут счастливо и делятся моментами радости с поклонниками. Так, Алибасов опубликовал постельный снимок с женой.

На фото супруги лежат на постели и нежно обнимают друг друга. Продюсер пояснил, что они устали после обеда, поэтому и прилегли отдохнуть.

Фото в постели восхитило пользователей Сети. Они отметили идиллию и гармонию, которая видна во взаимоотношениях Алибасова и Федосеево-Шукшиной.

«Они мне очень нравятся. Подходят друг другу по возврасту. а то уже все привыкли что старикашки с молоденькими…»;

«Молодцы!! семейная идиллия.. на радость, а может на зависть всем молодым..»;

«Так непривычно, она такая властная, а тут как котенок у него на груди прилегла. Мило!!!!»;

«Тут даже и молодые обзавидуются - вот это отношения»;

«Такое блаженство и гармония! Смотрю на Вашу пару и улыбаюсь! Положительные эмоции! Какое счастье, что есть такая любовь!», - писали поклонники под фото, где супруги лежат в постели.