Наталия Лесниковская поделилась секретами похудения

В арсенале актрисы есть опасная японская диета, которую разрешено практиковать не чаще двух раз в год.

Наталия Лесниковская поделилась своими секретами похудения, которые безотказно работают для ее организма и фигуры. Конечно, без полезных привычек в питании здесь не обойтись. Лесниковская с детства, благодаря воспитанию своей матери не употребляет в пищу колбасы, сосиски, карбонады и ветчину. Со слов актрисы, в детстве ей очень хотелось отведать эти не самые полезные деликатесы, однако с годами это прошло. Тем не менее, Наталия Лесниковская признается, что позволяет себе в еде почти все, и даже свинину.

Среди секретов похудения Лесниковской, относящихся к питанию, есть также привычка не трапезничать после 18:00. Актриса отмечает, что ей эта привычка, которая уже много лет опровергнута наукой, всегда давалась с легкостью.

Наталия Лесниковская искренне недоумевает о популярной сейчас аллергии на глютен, то есть неспособности человека переваривать мучные изделия. Лесниковская считает, что люди всегда употребляли в пищу хлеб, трудно представить, что он вдруг стал вреден для здоровья.

Экстренным методом похудения для Наталии Лесниковской является опасная японская диета. Суть белковой японской диеты заключается в том, что для быстрого похудения необходимо соблюдать 3 приема пищи в сутки на протяжении 14 дней. Лесниковская рассказывает, что в основе диеты лежат отварные продукты без добавления соусов, сахара, соли и других специй. Актриса хвастается: этот секрет похудения избавил ее от 6 кг за две недели. Однако, хоть голодной эту диету назвать сложно, она все равно может быть опасной, поэтому Наталия Лесниковская советует ее применять не чаще двух раз в год.

Секреты похудения Наталии Лесниковской заключаются не только в е пищевых привычках, но и в спорте. 37-летняя актриса интенсивно занимается спортом в своем театре ЦДР. Там на пользу ее стройности приходит пилатес и йога. Лесниковская отмечает, что благодаря этим нагрузкам с нее «сходит 7 потов», как она рассказала изданию «7 Дней».

Наталия Лесниковская известна по таким работам как «Женщина с лилиями», «Приличные люди», «Пасечник», «Карпов-2» и другие.