«Прекрасная пара»: Кристина Орбакайте показала снимок со своим супругом

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Как отметили пользователи, певица и ее муж Михаил Земцов смотрятся очень счастливыми. Вместе с супругом Кристина Орбакайте побывала в Омане.

Кристина Орбакайте показала в своем Instagram снимок со своим супругом. На фото она позирует вместе с мужем на фоне местных достопримечательностей. «Прекрасная пара», - написали восторженные фанаты, оценив снимок Орбакайте.

Дочь Аллы Пугачевой путешествует с супругом по разным странам. Они побывали в Мексике, затем провели немного времени в своей квартире в Нью-Йорке, а после отправились в Индию и Оман. По словам комментаторов, семья Орбакайте кажется им очень гармоничной. Фанаты заметили, что рядом с супругом у певицы «горят глаза», а сам Земцов выглядит нежным.

 Снимок собрал почти 30 000 лайков. Конечно же, не обошлось и без вопросов от фанатов. Пользователи интересуются, взяли ли они с собой в путешествие их общую дочь Клавдию.

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Автор - Анна Пушкина
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