Долой протокол: Кейт Миддлтон приехала на конференцию в мини-юбке

Герцогиня Кембриджская Кейт сегодня посетила конференцию Королевского фонда «Психическое здоровье в образовании» в Лондоне и произвела очередной модный фурор, продемонстрировав всем свои стройные ноги и прекрасный вкус.

Жена принца Уильяма и мама наследников британской короны Кейт Миддлтон является любимицей модных критиков, которые каждый раз восхищаются прекрасным вкусом герцогини, ее экономией и умением подбирать уместные наряды. Не успели еще все обсудить ее блистательное появление на премии BAFTA, где она предстала в образе невесты в белом шифоновом платье в пол и в серьгах принцессы Дианы, как у мира появился новый повод восхититься модным выходом будущей королевой - консортом Великобритании.

Для посещения конференции Королевского фонда «Психическое здоровье в образовании» в Лондоне герцогиня Кембриджская выбрала новый ансамбль из черной твидовой юбки и жакета. Дополнили образ Кейт замшевые лодочки от Tods и черный замшевый клатч от Mulberry в тон.

Не смогли модные обозреватели не обратить внимания на длину юбки Кейт Миддлтон, длина которой была далека от требований протокола, согласно которым длина юбки или платья у королевских особ должна быть чуть выше колен. Однако будущая королева в очередной раз предпочла пренебречь этим правилом и появилась на публике в мини-юбке, продемонстрировав собравшимся стройные ноги в черных плотных колготках.