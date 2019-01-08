«Настюшка-обманщица»: У Ивлеевой после накрутки списали 300 тысяч фейковых подписчиков

Разоблачение звёзд порой случается неожиданным образом, как, например, история с подписчиками «Настюшки-обманщицы».

Анастасия Ивлеева, наиболее известная сейчас по своим «вайнам» и участию в качестве ведущей в шоу «Орел и решка», была разоблачена на том, каким трудом она себе «добывает» подписчиков. Многим полюбившаяся «звезда Instagram» ранее обвиняла Ольгу Бузову, российскую топ-звезду, в том, что она накручивает своих подписчиков, что многие из «фолловеров» Ольги являются ботами и «мёртвыми» страницами.

Интересно, что сейчас все фанаты Ивлеевой наблюдают в корни обратную ситуацию: после того, как Instagram решил «почистить» все фейковые страницы, у Настюши были списаны 300 тысяч подписчиков в сети. Примечатеьно, что у Бузовой ничего не списалось. Это может значить только то, что у Ольги свои собственные подписчики, живые люди.

Конечно, звёзды часто прибегают к подобным уловкам, желая выдавать себя за более востребованную личность, но всё-таки, если разоблачаешь других, то самому нужно подавать достоиный пример, чего, естественно, не наблюдают фанаты Ивлеевой. Накрутка подписчиков в её случае ни к чему не привела, кроме как к громкому скандалу вокруг точного числа её «живых» фанатов в сети.