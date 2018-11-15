"По-русски хороша": новый снимок модели Ирины Шейк в шапке-ушанке и бикини появился в Сети

Известная супермодель Ирина Шейк показалась в бикини и шапке-ушанке с гербом России. О необычном образе знаменитости написали в англоязычном издании The Sun.

Свой необычный образ актриса и модель дополнила всевозможными аксессуарами, в число которых входили такие как браслеты, цепочки и большие длинные сережки с камнями. Новый образ модели многие, разумеется, оценили, но до сих пор остается неясным, что именно Ирина Шейк хотела этим доказать. Возможно, таким способом 33-летняя женщина стремилась продемонстрировать «широту русской души».

Также стоит отметить тот факт, что модель Ирина Шейк очень бурно отреагировала на победу Брэдли Купера. На радостях она надела смокинг на голое тело и пришла поддержать любимого на церемонии BAFTA. Купер сознался в том, что испытывает глубокую признательность к возлюбленной Ирине Шейк, поддерживавшей его на протяжении всего процесса создания киноленты. В ответ же модель стоя аплодировала Куперу, когда тот уходил со сцены.

Кроме того, Ирина Шейк рассказала о том, почему не выставляет свою личную жизнь напоказ и не афиширует ее подробностей. По словам знаменитости, ее жизнь является настолько публичной, что ей хочется иметь хоть какой-то «уголок», куда не будет никому входа, кроме нее самой. При этом всем Ирина делится, что у нее есть множество знакомых, которые делятся тем, что происходит в их жизни. И сама модель радуется за них, восхищается тем, что они могут быть такими открытыми, но изменять своему решению не собирается.