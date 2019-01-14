Был теплым и родным человеком: Дмитрий Певцов поделился трогательными воспоминаниями о Николае Караченцове

По словам Дмитрия Певцова, слава и большая любовь зрителя к Николаю Караченцову пришли не только из-за его актерского таланта, а еще и благодаря его характеру. Артист рассказал, что в «Ленкоме» до сих пор не могут найти умершему актеру достойную замену в спектакле «Юнона и Авось».

Актер Дмитрий Певцов поделился трогательными воспоминаниями о Николае Караченцове. Он рассказал, что артист был «любимчиком» в театре, коллеги называли его «Петровичем», так как он был для всех «своим». По словам Певцова, Караченцов был «смерчем», который влетал в театр и снова улетал по своим многочисленным делам.

«Был теплым и родным человеком», - рассказал Дмитрий Певцов. Он также отметил, что когда Караченцов с ним здоровался, он называл его «красивым». По словам Певцова, во время работы в театре актер отличался умением постоянно засыпать. Спустя несколько минут после съемок Николай Караченцов мог сразу же уснуть.

Николая Караченцова не стало 26 октября прошлого года. Актер умер после тяжелой и продолжительной болезни. Он не дожил до своего 74-летия всего один день. Его вдова Людмила Поргина, которая поддерживала супруга и помогала ему лечиться, провела прощание с актером в теплом семейном круге.