Звездные супруги считают шоу бредом, а также их удивляют своей серьезностью телеведущие программы.

29-летня актриса Агата Муцениеце опубликовала в своем Instagram в формате Stories небольшой момент из своей семейной жизни с актером Павлом Прилучным. Когда девушка вернулась из ванной, ее супруг смотрел шоу «Давай поженимся!». Агата пошутила над своим знаменитым возлюбленным, якобы ему понравилось шоу из-за ведущей Ларисы Гузеевой. Прилучный поспешил ответить также не без юмора, что Гузеева станет для него следующей возлюбленной после Муцениеце. Супруга пожелала ему в ответ удачи.

Прилучный и Муцениеце высмеяли шоу «Давай поженимся!», обсуждая некоторые детали программы. Например, звездной паре кажется странным поведение телеведущих в студии, так как они все время слишком серьезны и неэмоционально реагируют на происходящее. Прилучный и Муцениеце назвали «Давай поженимся!» бредом.

Ранее громкий скандал, возникший в СМИ по поводу избиения Павлом его жены, был в саркастичной форме опровергнут самой актрисой. В своем микроблоге Муцениеце показала средний палец тем, кто распространил ложные сведения о ее семье, а также сказала, что Прилучный «избил ее до смерти». Теперь Муцениеце всячески демонстрирует семейную идиллию, чтобы не дать повода злым языкам соврать снова. Так, она показала дочь Мию, которая ждет, когда ее отец Павел Прилучный вернется домой.