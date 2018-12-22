Елена Подкаминская опровергла слухи о том, что первый муж оставил ее без средств к существованию

Личную жизнь любимых актеров поклонники любят разглядывать буквально под микроскопом. Но про Елену Подкаминскую мало что известно. Актриса дала откровенное интервью и призналась, что довольно часто удивляется новостям о себе, которые появляются в СМИ.

«Я столько «интересного» и необычного о себе, бывает, узнаю! К примеру, что первый муж оставил меня чуть ли не в переходе без средств существования. В то время как Александр Пляцевой — потрясающий человек, мой настоящий друг, родной человек, и нет такой моей просьбы, на которую бы он не откликнулся и по сей день. Все, что связано с образованием и жизнью дочери актрисы от первого брака, он финансово обеспечивает, постоянно с ней общается и безумно ее любит! Также забавно периодически узнавать, как мифическая соседка докладывает журналистам о подробностях нашей совместной жизни с Денисом Гущиным, (вторым мужем актрисы). Очень бы хотелось наконец-то с ней познакомиться и поблагодарить, уж как она за нас радуется и переживает!» — сказала Елена.

Актриса объяснила, почему так редко соглашается говорить о семье.

«Если серьезно, то я, в самом деле, не склонна делиться личным, тем, что относится к миру моей семьи, и выводить это в публичное пространство. Ведь для многих СМИ главное, чтобы было «жареное», а если его нет, то давайте сочиним! Поэтому заведомо «кривых» микроскопов я в свою жизнь допускать не настроена» — сказала Елена.

Подкаминская с уважением относится к сильным женщинам, и поэтому испытывает симпатию к своей героине Вере из нового проекта «ИП Пирогова» на канале «Супер».

«Вообще-то Вера удивительная женщина: слез-то особо не проливала, жалеть себя как следует не стала, а сразу придумала, как действовать, и, главное, мгновенно начала это воплощать в жизнь. Это ли не чудо? В этом мне до нее — как до Луны пешком! Я в такой ситуации едва ли смогла бы щелкнуть пальцами, выпить бокал вина и начать жизнь с новой страницы. Конечно, не все так безоблачно, и Вере это дается непросто, но все же... она храбрец-молодец!» — говорит актриса.