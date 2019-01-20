Волочкова заявила, что похожа на Александра Македонского

По словам балерины, ее с великим полководцем объединяет любовь к русской бане. По мнению звезды, такой вид отдыха очень полезен для здоровья и восстановления сил.

Известная танцовщица очень любит сидеть в ледяной воде. Анастасия любит и русские бани, а также старается каждый раз после тяжелой работы принимать холодный душ. По ее словам, ничто так быстро и легко не освобождает от негатива. Она уверена, что такие водные процедуры отлично влияют на самочувствие. Кроме того, Волочкова заявила, что именно это пристрастие делает ее похожей на Александра Македонского. Балерина рассказала, что великий полководец всегда брал с собой палатку и специальные камни. И, если ему хотелось искупаться, он просил слуг, которые устраивали ему парную там, где он находился.

Прима регулярно публикует в своем аккаунте небольшие ролики, как она сидит в ледяной купели. Как указывает Волочкова, она способна довольно долго находиться в ледяной воде. Многие подписчики уверены, что дело в регулярных тренировках и закалке. Не секрет, что танцовщица желает приобрести энипе. Это специальная палатка, внутри которой расположены горячие травы и камни.

Напомним, не так давно Анастасия отключила комментарии в своем профиле в социальной сети Instagram. При этом она указала, что ее жизнь стала гораздо гармоничнее. Под публикациями звезды недоброжелатели нередко оставляли оскорбительные и неприятные комментарии. Теперь, по словам балерины, этого негатива в ее жизни больше нет.