Воспользуется наивностью: Джигурда может переехать жить в особняк Волочковой

Поклонники считают, что коварный шоумен уже «положил глаз» на шикарный особняк балерины.

Пользователи Сети продолжают обсуждать странные отношения между Анастасией Волоковой и Никитой Джигурдой. По словам балерины, из объединяет не только дружба, но и большие творческие планы. Со стороны Джигурда такой эпатажный дуэт выгоден хорошим пиаром. Однако только «хайпом» дело не закончится, считают поклонники. Недавно фанаты заявили, что Джигурда зачастил домой к балерине и со временем может вовсе переехать жить в особняк Волочковой, забрав с собой жену и двоих детей.

Поклонники предположили, что шоумен воспользуется наивностью женщины и будет с семьей наслаждаться беззаботной и дорогой жизнью. Более того, фанаты сразу же припомнили домработников Анастасии – Рустама и Лолу, которые проживают в гостевом доме балерины и даже завели двоих детей. Видимо, Анастасии не привыкать, ведь был же собственный водитель у водителя, а теперь можно нанять прислугу и для домработницы, а также приютить Джигурду с семьей.