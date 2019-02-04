После выписки из роддома Виктория Лопырева устроила романтический ужин с Игорем Булатовым

Модель показала в Stories своего Instagram, как она провела вечер после выписки их клиники. Судя по снимку, Виктория Лопырева и ее возлюбленный Виктор Булатов отпраздновали появление ребенка вином и сыром.

Викторию Лопыреву выписали из клиники, где она родила первенца. У модели появился сын от бизнесмена Игоря Булатова. Их роман овеян скандальными слухами, так как на момент начала отношений с моделью мужчина состоял в браке с Татой Карапетян, которая тоже не так давно стала матерью.

Несмотря на критику и массу негативных комментариев, Виктория Лопырева делится с подписчиками снимками и иногда рассказывает о своих переживаниях. Во время беременности она обсуждала «мамские» вопросы со своими фанатками, а теперь она показывает, как ей живется в новом статусе матери.

После выписки из роддома Виктория Лопырева устроила романтический ужин со своим возлюбленным Игорем Булатовым. На снимке, который модель показала в разделе временных публикаций своего Instagram, новоиспеченная мать показала два бокала вина тарелку с сыром. Лопырева также написала, что проводит время со своим любимым, пока ее сын спит. Также она отметила, что она и Игорь Булатов не успели купить бокалы для вина.

Виктория Лопырева также опубликовала два ролика, на первом она поблагодарила своих фанатов за поддержку и поздравления. А на втором видео модель показала, как она позировала для снимков.

Квартира, в которую Лопырева и ее сын приехали после выписки из роддома, заставлена цветами и поздравительными корзинами. Фанаты считают, что модель станет хорошей матерью и будет счастлива в новых отношениях, несмотря на все скандалы и слухи, которые им предшествовали.