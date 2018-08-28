"Только через суд, не иначе": Елена Степаненко отказывается идти на компромисс в отношении раздела имущества

Артистка Елена Степаненко отказалась идти на какие-либо компромиссы в отношении раздела имущества и представила Евгению Петросяну жесткие требования. Адвокат бывшей жены юмориста делает акцент на том, что женщина намерена решать все нюансы только через суд, и не иначе.

Об этом защита Степаненко сообщила, обращая внимание на то, что Петросян вывести из правового поля вопрос раздела имущества. По словам адвоката, противоположная сторона постоянно давит, пытаясь вынудить Степаненко изменить свое решение. Стоит отметить, что за развивающимся сюжетом между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко следит практически вся страна.

Интересен тот факт, что адвокат Петросяна высказал волю своего подопечного, который пригрозил тем, что в случае отказа вызовет в суд Максима Галкина. Вопрос касается того, кому же все-таки и супругов достанутся памятные подарки, подаренные им звездами российского шоу-бизнеса.

Кроме того, помощница Евгения Петросяна ответила на все вопросы поклонников касаемо нее и ее взаимоотношений с юмористом. По словам девушки, их дружба с Петросяном началась много лет назад, когда она пришла работать в театр, руководителем которого является юморист. Елена Степаненко начала ревновать мужа к его помощнице еще семь лет назад, предвидя итог. Разница между Петросяном и Татьяной равна 44 года, но их это не останавливает.