Спился после успеха дочери: Заплывший Маликов неудачно поздравил Стешу с днём рождения

Дмитрий Маликов, боясь остаться в тени, завидует славе собственной дочери.

Предполагается, успех ребёнка — двойное счастье для родителя, однако, оказалось, не все знаменитости придерживаются данной теории. Сегодня день рождения отмечает дочь известного певца Дмитрия Маликова Стефания. Сеть переполнена яркими поздравлениями в честь Стеши. К поздравлениям присоединился и отец Стефании, однако, поздравил Маликов дочь весьма неудачно: заплывший Дмитрий на снимке и сухи слова в адрес девушки.

Стоит отметить, в последнее время Маликова всё чаще замечают в «похмельном» состоянии: опухшее лицо, болезненные глаза и щетина. Бытует мнение, Маликов попросту спился после феноменального успеха дочери. Заметим, Стеша с детства была самостоятельной девочкой и уже с 12 лет зарабатывала собственные деньги на рекламе одежды от Алены Ахмадуллиной и даже может похвастаться снимком с обложки модного издания Teen Vogue. Сейчас 19-летняя блондинка хорошо известна в светских кругах не только, как успешная модель, но и прекрасная певица. Более того, даже в соцсети обаятельной девушки уже больше фанатов, нежели у легендарного музыканта Дмитрия Маликова.

Судя по всему, несмотря на отцовскую любовь, Маликов завидует славе молодого дарования. Очевидно, Дмитрий не готов отдавать лавры популярности, но, как бы там ни было, юная красавица только в начале карьеры, но уже заложила крепкий фундамент на творческом поприще.