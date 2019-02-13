Друзья забили тревогу: звезда шоу "Холостяк" пропала без следа и уже две недели не выходит на связь

Модель Анастасия Матренина, которая приобрела широкую популярность после шоу «Холостяк», вдруг куда-то внезапно исчезла. Девушка, известная под псевдонимом Роза Герц, перестала стала недоступна для друзей, родственников и знакомых, перестала отвечать на звонки и сообщения.

Известно, что последний раз с девушкой можно было связаться только 30 января, до возвращения ее в Москву из Дубая. В итоге многие знакомые Анастасии Матрениной забили тревогу и запустили кампанию под хэштегом #найдирозу. Ими было отмечено, что они планируют написать заявление в полицию.

Стоит также отметить тот факт, что перед своим внезапным исчезновением Роза Герц опубликовала сториз, в котором интересовалась у бортпроводницы о человеке, который якобы должен был встретить модель в аэропорту. Сотрудница самолета ответила на это, что девушку действительно ожидают. Правда, она не уточнила, кто именно.

Анастасия Матренина родилась в 1994 году, родным городом модели является Ташкент. Девушка принимала участие в 6 сезоне «Холостяка» с известным певцом Егором Кридом. Также интересно, что девушка по образованию является политологом, но стала моделью и впервые попала на экраны около трех лет назад, тогда Роза Герц приняла участие в клипе «Расстаться».