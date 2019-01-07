«Все для короля»: Самовлюбленный Киркоров зациклился на собственном «Я» и стал «божеством» для фанатов – Instagram

Своим концертом в Екатеринбурге «король российской эстрады» настолько впечатлил фанатов, что они чуть ли не обожествляют Киркорова.

Недавно Филипп Киркоров выступил в Екатеринбурге со своим концертом и поделился в сети Instagram фото- и видеоотчетом. Также он не забыл упомянуть и место, куда поселили его вместе с командой. Это был роскошный отель «Резиденция», номера которого были пронумерованы непривычно. Вместо цифр использовались буквы из слова «резиденция», и по «случайности» Филиппу Бедросовичу достался номер с буквой «Я». Такое совпадение совсем не удивило звезду, а только усилило его эгоцентризм. Самовлюбленный Киркоров зациклился на собственном «Я» и часто при удачной возможности напоминает о своем таланте, красоте и других заслугах.

После концерта фанаты Киркорова буквально сходят с ума. Они пишут на его странице множество комментариев и не стесняются выражать свое восхищение: «Все для короля», «Вы гениальны», «Какой у вас шикарный наряд, боярин».

Судя по комментариям, Киркоров стал почти «божеством» для фанатов. Они чуть ли не боготворят его, выражают искренний восторг и преклонение перед песенным талантом. Филу, естественно, это льстит.



