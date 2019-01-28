«Друга поздравить?»: Руки-базуки может собирать себе деньги на выкачивание синтола
Синтоловый качек опубликовал у себя на странице видеозапись с предложением о поздравлении с помощью ролика.
Уже больше года назад Росиию потрясла новость о пятигорском «бодибилдере», который закачал в свои руки несколько литров синтола — препарата, который состоит из масел, бензина и лидокаина.
Вещество, попадая в тело, остаётся в нём и не выводится, при этом воспаляются местные ткани. За счёт двойного эффекта увеличивается объём «мышечной» массы. Такая процедура крайне опасна и не носит в себе никакой пользы, кроме модифицированного внешнего вида. Поклонники Кирилла Терёшина, называющего себя руками-базуками»,предположили, что с помощью видеопоздравлений «спортсмен» собирает себе на дорогостоящую операцию по выкачиванию вредного препарата и реабилитацию.
Также Кирилл в последние месяцы начал жаловаться на сильные боли в области рук. А также показывал красные и воспаленные участки кожи, под которыми находится закаченный препарат.
В настоящий момент Кирилл всеми способами пытается увеличить свой доход, не стесняясь рекламировать в своём Instagram любого, кто заплатит ему деньги. Также Терёшин часто становится «лицом» различных кальянных, баров и других заведений для проведения досуга и отдыха.
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Фолловеры «рук-базук» переживают за своего героя и постоянно пишут в комментариях гневные сообщения с требованием избавиться от чужеродной жидкости в его руках.