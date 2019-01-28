«Друга поздравить?»: Руки-базуки может собирать себе деньги на выкачивание синтола

Синтоловый качек опубликовал у себя на странице видеозапись с предложением о поздравлении с помощью ролика.

Уже больше года назад Росиию потрясла новость о пятигорском «бодибилдере», который закачал в свои руки несколько литров синтола — препарата, который состоит из масел, бензина и лидокаина.

Вещество, попадая в тело, остаётся в нём и не выводится, при этом воспаляются местные ткани. За счёт двойного эффекта увеличивается объём «мышечной» массы. Такая процедура крайне опасна и не носит в себе никакой пользы, кроме модифицированного внешнего вида. Поклонники Кирилла Терёшина, называющего себя руками-базуками»,предположили, что с помощью видеопоздравлений «спортсмен» собирает себе на дорогостоящую операцию по выкачиванию вредного препарата и реабилитацию.

Также Кирилл в последние месяцы начал жаловаться на сильные боли в области рук. А также показывал красные и воспаленные участки кожи, под которыми находится закаченный препарат.

В настоящий момент Кирилл всеми способами пытается увеличить свой доход, не стесняясь рекламировать в своём Instagram любого, кто заплатит ему деньги. Также Терёшин часто становится «лицом» различных кальянных, баров и других заведений для проведения досуга и отдыха.

Фолловеры «рук-базук» переживают за своего героя и постоянно пишут в комментариях гневные сообщения с требованием избавиться от чужеродной жидкости в его руках.

«Кирилл, завязывай с этим», «скоро от рук-базук могут остаться только гранаты», «О здоровье подумай своём и прекрати чепухой страдать», «Ты головой подумай о возможных последствиях», «Друга можешь поздравить? Дам 5000, но если за месяц избавишься от базук», - пытаются повлиять на Терёшина неравнодушные подписчики.