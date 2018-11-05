Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о своем первом интервью, последствия котороого вызвали дикую истерику

Российская спортсменка Аделина Сотникова рассказала о том, что первое свое интервью дала в возрасте 12 лет, и тогда ее постигло большое разочарование. По словам фигуристки, от всех напастей ее спасала только мама.

В те годы, как отмечает звезда, она очень восторженно ко всему подходила, ей действительно хотелось поделиться своей восторженностью со всем остальным миром, поэтому интервью получилось довольно открытым и интересным. Тогда же Аделина Сотникова впервые узнала о том, что в жизни случаются не только хорошие моменты.

А дело в том, что спортсменка, будучи очень любопытной, после своего интервью полезла читать комментарии и наткнулась на море негатива. Фигуристка вспоминает, как сильно она расстроилась, и от сильной истерики ее спасала мама, которая работала детским психологом. Это действительно очень сильно тогда помогло. Теперь же Аделина Сотникова понимает сою ошибку, ей хотелось всем угодить и быть для всех хорошей, но ведь так не бывает, всегда найдется хоть кто-то, кому не понравится что и как ты делаешь.

Стоит отметить тот факт, что мама Сотниковой была очень сильно удивлена первым интервью дочери. А дело в том, что ей и в голову не могло прийти то, что ее дочь может так мудро рассуждать в свои двенадцать лет. Как отмечает сама Аделина, маме все еще хотелось верить в то, что она навсегда останется тем маленьким ребенком.

Кроме того, недавно Аделина Сотникова приняла участие в шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». Об этом фигуристка написала на своей странице в Instagram. Она поделилась тем, что еще недавно боялась за исход выступления, но теперь оборачивается назад и размышляет о том, как «быстро все закончилось».