«Сплавили» Лизу: Дочь Галкина и Пугачевой может находиться в интернате - сеть

Подписчики звездной пары никак не могут понять, куда подевалась 5-летняя Лиза, и почему родители публикуют фото и видео только с сыном.

На фото Пугачева и Галкина часто появляется их маленький сын Гарри, а вот дочь Лиза практически пропала из социальных сетей звездной пары. На дни рождения и праздники артисты ходят втроем, завтракает Галкин в окружении Гарри и собаки. Подписчики постоянно спрашивают, где 5-летняя Лиза, ведь раньше двойняшки были неразлучны.

Куда «сплавили» Лизу – сложный вопрос. С одной стороны, дочь Галкина и Пугачевой может находиться в интернате. Пара не скрывает, что сильно балует Гарри и позволяет ему практически все, а девочку могут «упрятать» в какое-либо детское учреждение. Видимо, родители все время проводят с мальчиком, а потому и так часто показывают его в Сети.

Ранее Галкин публиковал видео, на котором Лиза равнодушно наблюдает за тем, как отец собирается, и продолжает смотреть мультфильмы. В это время Гарри не хочет отпускать папу. Такое разное отношение со стороны детей ярко демонстрирует взаимоотношения в семье.



