Боярский вспомнил, как его очаровали «невероятно красивые» трансвеститы в Париже

Михаил Боярский решил поделиться своими воспоминаниями о первой поездке во Францию, куда он приехал для показа спектакля Театра им. Ленсовета «Интервью в Буэнос-Айресе».

Как вспоминает Боярский, тогда, в 1978 году, ему было «плевать» даже на то, что на спектакль почти никто не пришёл. Его радовал сам тот факт, что он оказался в Париже, приехал «за границу, к капиталистам». В поездку он отправился без багажа, с собой у него были только сигареты.

Свободное время артист проводил с женой Андрея Кончаловского, Вивиан. Сначала они выпили в гостинице, после чего отправились в закрытый престижный клуб. Не привыкший к манерам французов, Боярский, по его признанию, вёл себя чудовищно. После клуба Вивиан отвезла актёра в знаменитый ресторан Alcazar, в котором когда-то ужинали такие знаменитые личности как Джон Леннон и Элла Фитцджеральд. Цены в заведении ужаснули Боярского, а потому он решил пить водку, которую захватил с собой из клуба, на что получил предупреждение от жены Кончаловского о штрафе. «А я знай делаю своё чёрное дело», - признаётся артист. Затем он увидел в ресторане «невероятно красивых женщин», к которым решил начать «приставать». «Одна сидела в бальном платье с высоким разрезом и строила мне глазки. И тут Кончаловская сказала, что все эти дамочки – переодетые мужчины», - со смехом вспоминает Боярский.

«Трансы потом, наверное, всем «подружкам» рассказывали, что к ним сам Боярский приставал», «Всегда с приключениями», «Предупреждён, вооружён», - написали подписчики в комментариях, придя в восторг от рассказанной истории.

Ранее актёр поделился другой историей из жизни о том, как его «отшила» Барбара Брыльска. Героиня фильма «Ирония судьбы» очаровала Боярского, но на его влюблённость актриса ответила отказом.