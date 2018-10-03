Неадекватная фанатка почти сорвала концерт Макса Барских

Известный певец Макс Барских во время концерта в одном из клубов в Москве подвергся нападению поклонницы, которая выскочила на сцену, повисла на шее у исполнителя и едва не сорвала выступление.

Популярный исполнитель из Украины и обаятельный похититель девичьих сердец Макс Барских оказался, что называется «нарасхват» в прямом смысле этого слова. Дело в том, что во время его выступления в московском клубе «Сибирь» на певца во время исполнения хита «Я хочу танцевать» напала его неадекватная поклонница, которая каким-то образом забралась на сцену, начала хватать исполнителя, а потом и вовсе повисла на шее у Барских. Возможно, девушка хотела таким образом исполнить призыв композиции «Я хочу танцевать» и так своеобразно пригласила своего кумира на белый танец. Однако ни час Макс Барских, ни его охрана не оценили такого порыва девушки. Бодигарды с трудом оттащили поклонницу от музыканта, и он смог продолжить концерт. Видео инцидента попало в Сеть.

Сам невольный виновник такого неадекватного поведения гостьи концерта не расстроился после произошедшего, а скорее остался в легком недоумении от того, как фанатке удалось обмануть охрану и пробраться на сцену.

Напомним, что на днях состоялся релиз нового альбома Макса Барских «7», композиции из которого под названием «Неземная» и «Странная» моментально стали хитами.