«Гуччи-Филиппучи»: Киркоров показал тюменским мужикам как нужно одеваться
Не секрет, что умением стильно одеваться владеют далеко не все. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров, уставший от насмешек фанатов, потешающихся над его образом, решил преподать подписчикам урок хорошего вкуса и основательно закупился брендовыми вещами.
Впрочем, если сумка, шубка и шапка на артисте действительно смотрятся внушительно, то выбранные Филиппом кроссовки выглядят, как дешевка с китайского вещевого рынка, которую певцу в магазине «дали на сдачу», как считают пользователи сети.
Многие поклонники оказались глубоко впечатлены новым образом Киркорова, однако нашлись и те, что посчитал его наряд слишком эпатажным: «Уровень стиля – Луи Филиппон», «Гуччи-Филиппучи» и «Фенди-Филиппенди» посмеялись над звездой подписчики.
Также остряки из интерента обратили внимание и на то, что «дешманские кроссы» Филиппа немного не подходят для поездки в Тюмень, куда отправился артист. Пользователи напомнили, что в эти дни температуры в городе достигают -35 градусов и в своих легких кроссовочках Киркоров рискует быстро слечь с простудой и повторить судьбу Бузовой.