Модный провал: Кайли Дженнер своим нарядом опозорилась на красной дорожке

«Большой розовый зефир», - именно так поклонники назвали знаменитость, которая выбрала для красной дорожки неподходящий наряд.

21-летняя звезда реалити-шоу и косметический магнат Кайли Дженнер пришла на премию «Грэмми» вместе со своим бойфрендом Тревисом Скоттом. Поклонники были в восторге от счастливой и влюбленной пары, однако все впечатление явно испортил причудливый розовый костюм девушки. Модные критики заявили, что такой фасон ещё больше увеличивает и так пышную фигуру Кайли. Поклонники также посчитали, что эксперимент с нарядом прошел неудачно.

Многие пользователи Сети назвали образ Дженнер модным провалом, а сама знаменитость только опозорилась из-за отсутствия чувства вкуса. Фанаты посоветовали девушке сменить стилистов и обратить внимание на сестру Ким Кардашьян, которая всегда выглядит превосходно.