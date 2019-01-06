Звезда сериала «Гадалка» Екатерина Олькина рассказала о своей героине

Актриса Екатерина Олькина, исполнившая главную роль в сериале «Гадалка», поделилась опытом в создании ясновидящего персонажа.

С сегодняшнего дня Первый канал начинает показ нового сериала «Гадалка». Одну из главных ролей девушки, обладающей высокими экстрасенсорными данными, исполнила популярная российская актриса Екатерина Олькина, известная по роли Ольги в «Семейном альбоме» и Нины Полетаевой в «Однажды в Ростове». В своем общении с корреспондентом издания «Телепрограмма», артистка рассказала о своей новой героине Люсе.

«Для меня было важно сыграть персонажа, который не просто постоянно занимается ясновидением, но и является простым человеком. Умеет чувствовать и любить. Ее главной проблемой считается постоянное недоверие со стороны многих людей», - рассказала Екатерина Олькина. Она считает, что Люся сделала в полицейском участке некий взрыв, который заставил сотрудников посмотреть на жизнь и профессию с новой стороны. «Моя героиня умеет сразу определять хороших и плохих людей», - подытожила актриса. В сериале «Гадалка» речь пойдет о ясновидящей девушке Люсе, которая помогает майору Потапову расследовать запутанные преступления.