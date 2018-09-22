Жена Стаса Михайлова объяснила свое тайное прозвище

Как оказалось, близкие люди уже давно не зовут ее Инной. О происхождении своего "нового" имени она рассказала на личной странице в Instagram.

Супруга Стаса Михайлова Инна всегда старалась стать ближе для своих поклонников. Вот и накануне она решила приоткрыть для них тайный занавес того, какое прозвище дали ей в семье и почему оно сразу прижилось. Как оказалось, многие уже давно называют ее Фирой. Спустя несколько совместно прожитых с супругом лет он стал задаваться вопросом: каким образом она так ловко находит выход из любой сложной ситуации?

В результате он сделал вывод, что она вовсе не похожа на "Инну с Украины", а больше походит на "Фиру из Израиля". Поначалу Михайлов лишь шутил насчет еврейского происхождения жены, однако время спустя совсем привык к другому имени. И уже после кто-то подсказал, что Фира - это сокращение от имени Эсфирь, которое означает, что его владелица будет горой стоять за своих родных (собственно, в этом себя видит и сама Инна).

А от своего настоящего имени она уже почти совсем отвыкла. "Когда по работе меня называют Инна Викторовна, мне это даже режет слух", - объяснила она. Между тем, в комментариях под постом поклонники уже начали спорить, какое имя ей все же идет больше. "Инна, для Фиры у Вас все есть! Сила, миролюбие, самоуверенность, нежность, тонкая духовность, комфорт и оригинальность идей!", - твердили одни, а другие отмечали, - "Фира грубовато или жестковато для Вашей внешности. Инна нежно звучит...".

Вспомнили подписчики и о другом прозвище, которое ей давал муж: "Вы как-то в интервью говорили, что Стас ещё называл Вас «Хохляндия». И это тоже с большой любовью". Некоторые также предположили, что он не хочет называть ее обычным именем, так как оно ассоциируется у него с первой супругой.