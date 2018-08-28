Сын Олега Табакова стал двоечником в ГИТИСе после смерти отца

Накануне он показал поклонникам свою настоящую зачетную книжку, которая пестрила листами на пересдачу по предметам от преподавателей.

Наследник известного российского актера театра и кино, а также режиссера Олега Табакова Павел на сегодняшний день не предал отцовского наследия и пошел по его стопам. Сейчас молодому человеку 23 года, и продолжает обучение в московском ГИТИСе. Однако, как оказалось, в последнее время с учебой у него ладится не совсем хорошо. Он стал практически двоечником, о чем и рассказал, придя на шоу "Вечерний Ургант".

Павел Табаков рассказал, что после смерти отца (трагедия произошла почти год назад) нашел утешение в работе. Он начал сниматься в различных кинолентах, например, уже завершил работу над ролью Петра Ремезова из фильма "Тобол". Из-за этого-то и начала страдать учеба. Сын режиссера даже рассказал, с каким предметом у него особенные проблемы: "Если кто-то знает математику — мне нужен репетитор!".

Тем не менее, он и не собирается сдаваться. В планах у восходящей звезды покорить еще множество вершин.