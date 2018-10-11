Ест как не в себя: Аппетит Седоковой спровоцировал слухи о четвертой беременности

Фанаты в шоке от «зверского» аппетита любимой звезды, которая в ресторане заказала буквально половину меню.

Анну Седокову знают как певицу, телеведущую и мать троих детей. Недавно она поделилась новыми фото с подписчиками в Instagram со своего времяпрепровождения в ресторане. Фанаты были шокированы, увидев как питается звезда. Оказывается, она совершенно не следит за своей фигурой и предпочитает высококалорийные блюда.

Такое поведение можно считать странным для певицы, которое совсем недавно писала в сети о своей проблеме: лишний вес и целлюлит на бедрах ей просто уже надоел. Обычный прием пищи для Седоковой включает тарелку горячего, пельмени, посекунчики (жареные пирожки) и жирный десерт. Неконтролируемый аппетит спровоцировал слухи о четвертой беременности Седоковой. У девушки и так трое детей, и у каждого из них разные отцы. Подписчики считают, что пополнение в семье преждевременно, но следить за своим питанием певица все же должна.



