«Это надломило меня»: Анна Семенович рассказала о своем уходе из «Блестящих»

Популярная эстрадная певица Анна Семенович рассказала, почему после пяти лет успешно карьеры покинула группу «Блестящие».

О нелёгкой работе, изматывающем графике и уходе из популярнейшей женской поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала Тимуру Кизякову в эфире программы «Пока все дома».

По словам экс-солистки «Блестящих», она мечтала попасть в коллектив, однако только после получения работы своей мечты и первых гастролей поняла, насколько жёсткий график её ожидает. Как вспоминает певица, на пять лет её жизнь практически превратилась в бесконечные гастрольные туры. Однажды группе пришлось совершить в течение суток восемь перелётов для выступления в разных городах. В такие моменты опорой для всех девушек стала Жанна Фриске, чья поддержка и забота ободряла певиц. Более того, по словам Семенович, именно у Фриске девушки находили защиту от продюсеров, когда график буквально ломал их. Иногда съёмки четыря дня подряд оставляли молодых певиц без сна и отдыха, а на пятые сутки всем приходилось бодро отыгрывать концерт.

Всё это стало причиной ослабления иммунитета. Поэтому в 2007 году Анна заболела коклюшем. Врачи строго настояли на постельном режиме, который звезде необходимо было соблюдать не менее месяца, однако у продюсеров было своё мнение на этот счёт. Они заявили, что у Семенович есть три дня, чтобы поправить своё здоровье, а после вместе с другими «Блестящими» она продолжит работу. Именно это надломило восходящую эстрадную звезду. Певица призналась, что после этого случая приняла решение покинуть коллектив и заняться сольной карьерой.

Однако Анна подчеркнула, что те испытания, через которые она прошла с «Блестящими» стали для неё весьма полезными и помогли добиться успехов в сольной карьере. А свою работу в «Блестящих» она до сих пор вспоминает с теплотой и любовью.