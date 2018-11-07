Евровидение 2019 от Украины может представить россиянка

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в городе Тель-Авив.

14 и 16мая запланированы полуфиналы, а 18 мая - финал. Примерная стоимость этого мероприятия обойдется стране в 35 млн долларов США. 8 января 2019 года представили логотип конкурса. Логотипом стали 3 треугольника, при объединении которые создают золотую звезду. В конкурсе будут принимать участие представители 42 стран. Сюда войдут музыканты стран-участников прошлогоднего сезона.

Австралия, получившая специальное разрешение от организационного комитета Евровидения, продолжит свое участие в песенном марафоне.

В это число войдут все конкурсанты прошлого года, за исключением Болгарии, которая отказалась от участия в конкурсе 2019 года по финансовым причинам.

Украину на Евровидении в этом году может представить россиянка Юлия Юрина, солистка группы YUKO. YUKO — украинская группа, которая объединяет музыкальное народное творчество и современность. В состав группы входит солистка Юлия Юрина и мульти инструменталист Стас Королев. За время своей творческой деятельности, группа выпустила два альбома, этим произвели прорыв, в так сказать, народное творчество.

Ранее исполнительница откровенно заявила о том что, гастролирует по России и является гражанкой РФ, но уже более семи лет проживает на территории Украины и относительно недавно получила вид на жительство в этой стране.

Её заявление, конечно же, произвело фурор в Сети, с учётом нынешних отношений между Киевом и Москвой. Мнение зрителей и жюри разошлись. Кто против , кто и наоборот, встал на защиту коллектива YUKO и его солистки. " Умница, замечательный голосок, и главное, подача. Мурашки по телу пробежали", "Самое интересное то, что она из России, а акцент не слышится. Не скажи она, что из России, я бы и не подумал", - отзывы зрителей.