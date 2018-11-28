Актриса Энн Хэтэуэй считает Кейт Миддлтон превосходной матерью

Сегодня, 19:07 \\ Шоу-бизнес

Голливудская актриса сообщила, что герцогиня Кембриджская является превосходной матерью, которая мудро воспитывает своих детей.

Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала зарубежным журналистам, что ее вдохновила «действительно классная» методика воспитания детей, которую практикуют герцоги Кембриджские. Напомним, что ранее Кейт Миддлтон сообщила, что предпочитает приседать, когда она говорит со своими детьми, чтобы в момент разговора находиться с наследниками на одном уровне. Таким образом, ребенок не чувствует себя наравне с родителям. Этот метод стала использовать и Энн Хэтэуэй, которая воспитывает сына Джонатана.

Кроме того, известный детский психолог Джилл Коннелл одобряет методы воспитания Кейт Миддлтон, а теперь ещё и Энн Хэтэуэй. По словам эксперта, когда родители опускайтесь на уровень ребенка и смотрят в глаза, это способствует развитию у малыша чувства собственного достоинства, одновременно побуждая его общаться еще больше.

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Автор - Светлана Тарабан
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