Настоящая «хозяюшка»: Волочкова пришла на кулинарное шоу хайпануть и «охмурить» ведущего-грузина

Балерина сама признает, что ее навыки приготовления блюд не пользуются успехом, но она все равно пришла на кулинарное шоу ради хайпа.

Анастасия Волочкова наконец-то вспомнила известный афоризм: «Сердце мужчины лежит через желудок». Не умея готовить, прима-балерина и так пользуется популярностью среди представителей мужского пора, но все равно решила принять участие в кулинарном шоу.

Настоящая «хозяюшка» Волочкова признается, что она пришла на кулинарное шоу хайпануть и повысить количество подписчиков на своей странице в Instagram. Хейтеры уверены, что ее приход на передачу имеет и другие цели. Возможно, «королева шпагата» захотела «охмурить» ведущего-грузина Отара Кушанашвили. Поклонники с нетерпением ждут выхода передачи в эфир, чтобы увидеть звезду в новой роли.

Программа «Спасите, я не умею готовить» выходит каждое воскресное утро. В гости к ведущему приходят звезды шоу-бизнеса, спорта и культуры. Они делятся семейными рецептами и в процессе приготовления блюд рассказывают истории из своей жизни.



