Выгнутые пальцы Меган Маркл пугают врачей

Просмотрев последние фотографии беременной герцогини Сассекской, эксперт заявил, что, скорее всего, Меган Маркл страдает от гипермобильности суставов.

Руководитель акушерской клиники Лиз Холлидей в интервью Daily Mail отметила тот факт, что у Маркл сильно выгибаются назад большие пальцы рук. В таком положении, в котором она обычно держит кисти, это достаточно трудно сделать каждому человеку. В связи с этим врач предположила, что у герцогини Сассекской наблюдается гипермобильность суставов, из-за которой она может столкнуться с проблемами во время родов.

Эта патология свидетельствует о слабых связках, и она может иметься у большого количества людей, хотя большинство принимают её просто за хорошую растяжку. Хотя гипермобильность нельзя назвать опасной, она может привести к боли и ломоте в суставах, часто из-за неё происходят вывихи и подвывихи.

Акушерка уверена, что Маркл патология грозит преждевременными родами. Кроме того, она может отрицательно отразиться на состоянии женщины после родов. По мнению некоторых СМИ, роды могут состояться и вовсе в феврале, так как для заявленного срока у герцогини слишком большой живот.

Однако всё может оказаться не так уж и страшно, как считает акушерка. Как известно, Маркл является поклонницей йоги, а если интенсивно и постоянно выполнять упражнения, последствием может стать именно такая растяжка. Герцогиня не бросила заниматься йогой даже во время беременности, кроме того, она продолжает питаться исключительно вегетарианскими блюдами.

По оценкам СМИ герцогиня Сассекская должна родить в апреле. Не исключено, что у принца Гарри и Меган Маркл на свет может появиться двойня.